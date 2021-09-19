سلطة الإنتخابات تعقد اليوم اجتماعا تحضيريا مع 14 حزبا سياسيا

تنظم اليوم الأحد، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اجتماعا تحضيريا مع ممثلي 14 حزبا سياسيا ضمن مسعى “التنسيق المستمر وتبادل الرؤى بين السلطة والفاعلين السياسيين”.

ويأتي هذا الإجتماع، تحضيرا للانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان لسلطة الإنتخابات الأربعاء الماضي، أنه “ضمن مسعى التنسيق المستمر وتبادل الرؤى بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والفاعلين السياسيين، وفي اطار التحضير لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل، سيتم عقد اجتماع تحضيري صبيحة الأحد المقبل مع ممثلي 14 حزبا سياسيا بمقر السلطة”.

ويتعلق الأمر بكل من حركة مجتمع السلم، والفجر الجديد، وجيل جديد، وحزب صوت الشعب، وطلائع الحريات، وحركة البناء الوطني، وجبهة العدالة والتنمية، وحزب الحرية والعدالة، وحركة النهضة، وجبهة المستقبل، وجبهة الحكم الراشد، وجبهة الجزائر الجديدة، وجبهة النضال الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية.

وتم دعوة ممثلي الأحزاب المشار إليها للمشاركة في هذا الاجتماع التحضيري من أجل “دراسة جملة من الانشغالات المطروحة في إطار المنهج التشاوري والإثراء الايجابي الذي اعتمد بين السلطة والأحزاب السياسية”.

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