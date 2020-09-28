سلطة الإنتخابات تكشف عن الجهات التي ستتولى القيام بالحملة الإنتخابية لإستفتاء تعديل الدستور

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، عن الأطراف التي ستشارك في تنشيط الحملة الانتخابية للاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور.

والمقرر إجراؤه في الفاتح من نوفمبر القادم، وحسب ما جاء في بيان السلطة الوطنية للإنتخابات، فلقد قام محمد شرفي بتوقيع قرار يحدد ضوابط الحملة الانتخابية للاستفتاء الشعبي.

والتي ستنطلق يوم 07 أكتوبر بداية من الساعة 08:00 صباحا وتنتهي مع منتصف ليل 28 أكتوبر.

ويحدّد هذا القرار الجهات التي ستتولى القيام بالحملة الانتخابية كالتالي:

1- الطاقم الحكومي الذي يتعين عليه إرسال برنامج الحملة الانتخابية إلى رئيس سلطة الانتخابات.

2- الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، أو 10 مقاعد ما بين الغرفتين أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل.

3- الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل.

4- الشخصيات السياسية.

ويجب على الأحزاب والجمعيات الراغبة في القيام بالحملة، أن تقدم طلب إلى سلطة الانتخابات مرفق بالوثائق المدّعمة له مع ملخص عن التدخلات.

وذلك قبل 5 أيام على الأقل على انطلاق الحملة الانتخابية.

وأضاف ذات البيان، أن السلطة الوطنية ستتولى بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري تحديد الحيّز الزمني المخصّص للمتدخلين في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في إطار الحملة الانتخابية.

كما يمكن التدخّل من خلال تعليق الصور وتوزيع المطويات وبكل الوسائل المكتوبة والإلكترونية، وبدورها ستشارك سلطة الانتخابات في عملية التحسيس في مجالات الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب.