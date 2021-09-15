سلطة الإنتخابات تلتقي ممثلي عدد من الأحزاب الأحد القادم

برمجت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، لقاءً، مع ممثلي عدد من الأحزاب، يوم الأحد القادم على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر السلطة.

ويأتي هذا اللقاء، ضمن مسعى التنسيق المستمر وتبادل الرؤى بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والفاعلين السياسيين بمناسبة انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر 2021.

كما جاء هذا اللقاء ردا على طلب مبادرة اللجنة المشتركة للأحزاب التي تضم كل من : حركة مجتمع السلم، حزب الفجر الجديد، جيل جديد، حزب صوت الشعب، حزب طلائع الحريات، حركة البناء الوطني، جبهة العدالة والتنمية، حزب الحرية والعدالة، وحركة النهضة وجبهة المستقبل وجبهة الحكم الراشد وجبهة الجزائر الجديدة، وجبهة النضال الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية.

وتقرر دعوة ممثلي هؤلاء للمشاركة في الاجتماع التحضيري المزمع عقده بمقر السلطة المستقلة للإنتخابات يوم الاحد القادم، على الساعة الحادية عشر صباحا من أجل دراسة جملة الانشغالات المطروحة في اطار المنهج التشاوري والاثراء الإيجابي الذي اعتمد بين السلطة المستقلة والأحزاب السياسية.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb