سلطة الانتخابات تدعو للتكفل بالناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة

دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، الى تسهيل عملية نقل الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة نحو مراكز التصويت.

ودعت في مراسلة الى منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الى حسن استقبال الناخبين المعنيين على مستوى مراكز التصويت وتوجيههم.

كما أمرت بتكليف أعوان على مستوى مراكز التصويت، لمساعدتهم ومرافقتهم الى مكتب التصويت، دون المساس بحقه في اختيار الشخص الذي يناسبه، لمساعدته في عملية التصويت.

وأشارت الى ضرورة تكليف رئيس مركز التصويت، من أجل اغتنام هذه الفرصة، لإحصاء الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، قصد العمل مستقبلا على تسجيلهم بمركز االتصويت الأقرب من مقر سكناهم، وكذا تعيينهم بمكاتب التصويت المتواجدة بالطابق الأرضي.

وأشارت انه يتعين مستقبلا، عند اختيار المباني والمؤسسات الموجهة لاحتضان مراكز التصويت، تفضيل تلك التي تتوفر فيها الشروط اللازمة والملائمة لاستقبال هذه الفئة من الناخبين.