سلطة الانتخابات تصدر بيان لقوائم مترشحي الأحزاب المقبولين

دعت السلطة المستقلة الوطنية المستقلة للانتخابات، قوائم المترشحين تحت رعاية الأحزاب السياسية وبعنوان القوائم الحرة. الذين تم تبليغهم بقرار قبول القائمة، إلى التقرب من المنسق الولائي أو المنسق على مستوى المنطقة الجغرافية بالدائرة الانتخابية. المعنية من أجل إيداع وثيقة ممضاة من طرف الحزب أو مترشحي القوائم الحرة.

وتتضمن ترتيب المترشحين في القائمة والتأكد من توفر جميع المعلومات والوثائق المطلوبة لإعداد ورقة التصويت. بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 جويلية 2026.

كما ذكرت السلطة المستقلة أن آخر أجل لإيداع ترشيح جديد يكون يوم السبت 6 جوان، على الساعة منتصف الليل (00:00).

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