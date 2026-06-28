سلطة الانتخابات تقف على تحضيرات التصويت بمستغانم

قام اليوم الأحد، عُضو مجلس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بوقرة اسماعيل، بزيارة الى ولاية مستغانم، للوقوف على مختلف تحضيرات انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية 2026.

وحسب بيان للسلطة المستقلة للإنتخابات، حظي بوقرة اسماعيل باستقبال من طرف والي الولاية. بحضور المنسق الولائي للسلطة المستقلة. ليقوم بعدها بزيارة مقر المنسق الولائي، للوقوف على مختلف التحضيرات القائمة.

ليقوم بعدها بزيارة مقر المنسق الولائي، للوقوف على مختلف التحضيرات القائمة. كما قام بزيارة القاعة المخصّصة لتخزين الوثائق الانتخابية. ليقوم في الختام بزيارة أحد مراكز التصويت لمعاينة مدى جاهزيته للموعد الانتخابي.