سلطة الانتخابات تكشف عن نتائج المراجعة الاستثنائية للتسجيل بالقوائم الانتخابية

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن نتائج المراجعة الاستثنائية للتسجيل في القوائم الانتخابية. بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية.

وبلغ عدد الهيئة الناخبة قبل المراجعة الاستثنائية 24.503.060 ناخبا منهم 23.633.818 ناخبا داخل الوطن. و 869.242 ناخبا من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

كما وصل عدد الهيئة الناخبة بعد المراجعة الاستثنائية 24.727.041 ناخبا. و23.872.756 ناخبا مسجلا داخل الوطن. و 854.285 ناخبا من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

أما عدد المسجلين الذين بلغوا سن 18 سنة يوم الاقتراع 27.234 مسجلا. والمسجلين الجدد الذين لم يسبق لهم التسجيل 291.584 مسجلا.

عدد المسجلين بسبب تغيير الإقامة : 223.928 مسجلا

المشطوبين بسبب تغيير الإقامة : 263.689 مشطوبا

عدد المشطوبين بسبب الوفاة : 52.554 مشطوبا

عدد المشطوبين بسبب فقدان حق الانتخاب : 2522 مشطوبا

