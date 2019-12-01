سلطة الانتخابات توجه نداء لمعارضي الرئاسيات

أكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، رشيد بردان، أن السلطة ثمنت، تحاور المترشحين مع بعض المعارضين للرئاسيات، والذين اقتحموا القاعات.

وخلال تنشيطه ندوة صحفية، استعرض فيها حصيلة الأسبوع الثاني من الحملة الإنتخابية، دعا بردان، معارضي الرئاسيات، أن تكون الآراء في ظل الاحترام المتبادل .

وأضاف “هناك من تزداد قناعتهم بضرورة الذهاب الى الرئاسيات، ومن يعارضون من حقهم ذلك، لكن نطلب منهم أن تكون معارضتهم في حقوق القانون”.

وذكر بردان، بقانون الانتخابات في جانبه الجزائي وقانون العقوبات، الذي يعاقب كل من يعرقل سير الانتخابات.

وأورد “لا نلزم الجميع على أن يكونوا على موقف واحد، لكن العنف غير مقبول، ولا نتسامح مع الانزلاقات”.

وأكد في السياق أن قانون العقوبات يحمي المجتمع، والرئاسيات تتعلق بمصير الوطن، محذرا مرتكبي الانزلاقات للمتابعة القضائية.