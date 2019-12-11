سلطة السمعي البصري: الإنتخابات هي الحل.. والإعتداء على الصحفيين يتعارض مع سلمية الحراك

أصدرت سلطة ضبط السمعي البصري اليوم بيانا أكدت فيه على دعمها للإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها غدا الخميس

وحسب نسخة البيان الذي تحوز “النهار اونلاين”على نسخة منه فقد اعتبرت السلطة المسار الإنتخابي الحل الأمثل للخروج من الأزمة.

وأكدت السلطة في بيانها بأن هذا المسار يعتبر الطريق الأمثل لإرساء دولة الحق والقانون في الجزائر الجديدة

وأكد البيان بأن دولة الحق و القانون تقوم على الديمقراطية التي تضمن حرية كل مواطن في التعبير عن رأيه والإحترام المتبادل ونبذ العنف ضد الأشخاص.

كما عبرت السلطة عن نبذها لكل أشكال العنف اتجاه الأشخاص والممتلكات خاصة وأن الحراك الشعبي كان سلميا طيلة الشهور المنصرمة.

كما أشادت سلطة السمعي البصري بالعهد الذي قطعته مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش و قيادتها في مرافقة الشعب لتحقيق مطالبه

كما استنكرت سلطة ضبط السمعي البصري ما وصفته بالتصرفات غير المسؤولة الصادرة عن بعض الأشخاص والتي طالت الصحفيين الساهرين على تقديم الخدمة العمومية.

كما اكدت السلطة أن هذه التصرفات تتعارض مع الديمقراطية و حرية التعبير و سلمية الحراك الشعبي الذي قدم للعالم صورة ناصعة عن الشعب الجزائري