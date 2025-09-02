سلطة الضبط السمعي البصري تدعو وسائل الإعلام لتسخير تغطية إستثنائية لمعرض التجارة البينية الإفريقية

دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري كافة مؤسسات استغلال خدمة الإتصال السمعي البصري. إلى تسخير تغطية إعلامية استثنائية ودائمة لأشغال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025. المقرر تنظيمه من 4 إلى 10 لهذا الشهر. وذلك باعتباره رافعة لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية وتعزيز حضور الفاعلين الاقتصاديين عبر القارة السمراء.

وأكدت السلطة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن استضافة الجزائر للمعرض تجسد دورها الجيو- اقتصادي بوصفها جسرا يربط شمال إفريقيا بعمقها القاري. ومحطة محورية لتعزيز الإندماج الإقليمي وسلاسل القيمة عبر التصنيع والابتكار. تحت شعار يهدف إلى تعظيم التجارة البينية وبناء مستقبل مستدام قائم على القيمة المضافة.

وتجسيدا لمبدأ الخدمة العمومية، دعت السلطة إلى بث متواصل عبر نشرات خاصة ونوافذ مباشرة من الأجنحة وقاعات المنتدى. مع تغطية معمقة للمخرجات وأرقام محدثة، وإتاحة المحتوى باللغتين الوطنيتين واللغات الأجنبية. كما تحث السلطة مؤسسات استغلال خدمة الإتصال السمعي البصري على تيسير نفاذ المعلومة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية. وهذا تكريسا لحق الجمهور في الإعلام.

والتزاما بمعايير الممارسة المهنية، شدّدت السلطة على الدقة والتحقق والتوازن بين المصادر الرسمية والفاعلين الاقتصاديين وحاضنات الأعمال. مع التمييز الصارم بين المضمون التحريري والرسائل التجارية أثناء البث والخدمات الرقمية. وإظهار وسم واضح لأي محتوى يحظى برعاية دعائية.

وأكدت السلطة، أن ديمومة البث وأخلاقيات المهنة وإبراز الدور المحوري للجزائر في تعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي. تعد مسؤولية وطنية والتزاما مهنيا إزاء حدث بهذا الوزن الاستراتيجي، بما يعزز صورة الجزائر. بوابة للعبور إلى القارة الإفريقية، وبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والشراكات.

