سلطة الضبط تحذر من الأخبار المغلوطة

حذرت سلطة ضبط السمعي البصري، من تناول الأخبار غير المؤكدة “التي قد تلحق ضررا بسمعة المنتوج الجزائري وتمس بالاقتصاد الوطني”. مشددة على ضرورة التأكد من مصادر المعلومة والتحري في معالجتها.

وفي بيان لها، أشارت السلطة إلى أنها تابعت ما تمّ تناوله إعلاميا حول موضوع تصدير التمور الجزائرية من طرف الإعلام الجزائري بصفة عامة والإعلام السمعي البصري بصفة خاصة.

كما لفتت، في هذا الصدد، إلى نفي وزارة التجارة وترقية الصادرات قطعيًا لما تداوله في هذا الشأن، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء.

وترى سلطة ضبط السمعي البصري أنّ “معالجة مثل هذه المواضيع وهذه المعلومات والأخبار، قد تلحق أضرارا بسمعة المنتوج الجزائري”. و”تشكل مساسا بالاقتصاد الوطني”.

وفي نفس السياق، شددت سلطة ضبط السمعي-البصري إلى ” ضرورة الامتثال للقواعد المهنية وضرورة التأكد من مصادر المعلومات والتحري في معالجتها”. “من خلال الاستماع لجميع الأطراف واحترام مبدأ الربط بين الحرية والمسؤولية”.

كما أكدت أنها “ستتخذ، بحالة استمرار المعالجة اللامهنية، خاصة لمثل هذه المواضيع التي لها علاقة مباشرة بالمصلحة العامة، الإجراءات القانونية اللازمة”.

وكشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أن الجزائر لم تتوقف عن تصدير التمور الجزائرية نحو الأسواق الخارجية.

وفنّدت وزارة التجارة في بيان لها، الأخبار المتداولة حول الوقف الفوري لتصدير التمور الجزائرية. مشيرة إلى أن هذه الأخبار تؤدي إلى المساس بالاقتصاد الوطني والثروة التي تزخر بها بلادنا. خاصة وأن جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية.

كما أشارت الوزارة إلى أن الجهود منصبة وبشكل كبير على ترقية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.