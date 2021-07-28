سلطة الضبط تدعو إلى عدم التركيز المفرط على الأخبار السلبية مع فيروس كورونا

أصدرت سلطة ضبط السمعي البصري اليوم بيانا تدعو من خلاله وسائل الإعلام إلى عدم التركيز المفرط على الأخبار السلبية. والتي يتسبب فيها فيروس كورونا وحسب بيان السلطة انه على وسائل الإعلام السمعية والبصرية تفادي بث الذعر واليأس في أوساط المجتمع في التعامل مع جائحة كورونا . كما دعت السلطة إلى التحلي بالتوازن والموضوعية” في تغطياتها.

وأضاف البيان ان السلطة سجلت بإرتياح المجهودات التي تبذلها وسائل الإعلام السمعية البصرية ضمن البرامج التوعوية الرامية إلى الحد من انتشار.

في حين أهابت السلطة بمتعهدي القنوات التلفزيونية الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية تجاه المشاهد وعدم التركيز المفرط على الأخبار السلبية. وكذا القصص الإخبارية المأساوية التي يتسبب فيها.

وجددت السلطة دعوتها لتفادي بث الذعر والخوف واليأس في أوساط المجتمع، الأمر الذي يصعب من معالجة الوضع. خاصة في الظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد في ظل جائحة كورونا. وكذا مراعاة ما حققه الجيش الأبيض من نتائج في مواجهة الوباء.

وبهذا شددت السلطة على ضرورة “الامتثال للقواعد المهنية والتحلي بالتوازن والموضوعية في التغطية، والدقة في تحري الأخبار والصور قبل نشرها”.

كما أكدت السلطة على التأكد من الأخبار التي يتم نشر عبر منصات التواصل الإجتماعي قبل إعادة نشرها “.

بينما دعت السلطة جميع القائمين على نشرات الأخبار والحصص الإخبارية إلى “تفادي خطابات التهويل والترويع. مركزة بالمقابل على “ضرورة تبني مبادئ صحافة الحلول.