سلطة الضبط تذكر بإحترام أخلاقيات المهنة والالتزام بالقواعد المهنية في بث البرامج الرمضانية

صدر اليوم بيان مشترك عن رئيس سلطة الضبط السمعي-البصري ووزير الاتصال يشدد من خلاله إحترام أخلاقيات المهنة والالتزام بالقواعد المهنية في بث البرامج الرمضانية.

وأوضح البيان إلى “عدم الانزلاق وراء الربح المادي ونسبة المشاهدة وتفادي الإثارة ومظاهر العنف بكل أشكاله وأنواعه.”

كما اكد البيان على ” احترام المرجعية الدينية والوطنية وعدم المساس بحرمة وقداسة رمضان.”

بسبب جائحة وباء كورونا تعذر لسلطة الضبط السمعي-البصري عقد لقاء توعوي تحضيرا للشبكات البرامجية لشهر رمضان المعظم.

كما ذكرت السلطة في بيانها بعض التوصيات الخاصة بالوضع الصحي في الجزائر والتغطية الإعلامية، كانت أصدرتها سابقا.

وفي ذات السياق حيت السلطة الأسرة الإعلامية “نحيي ونثمن المجهودات التي قامت بها القنوات التلفزيونية العامة والخاصة والقنوات الإذاعية في مرافقة جهود الدولة في محاربتها لوباء كورونا.”

وذلك “من خلال الإجراءات والقرارات الاستباقية التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي جنبت البلاد كوارث عاشتها العديد من الدول في العالم وأيضا المجهودات التي بذلتها الحكومة في هذا المجال”.

وإختتمت السلطة بيانها بـ “المزيد من الانضباط واحترام القوانين ونشر الوعي الخاص بالتزام المواطنين بالتوجيهات والإرشادات للخروج من هذه الأزمة.

وبأقل الأضرار وأسرع وقت ممكن” وأيضا إلى “تواصل الجهد ومراعاة خصوصية شهر الصيام المبارك،الذي يأتي هذه السنة في ظروف استثنائية جدا في إطار مبدأ كل حق يقابله الالتزام”.