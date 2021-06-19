سلطة الضبط تستدعي مدير قناة الحياة بسبب حوار آيت حمودة
استدعت سلطة ضبط السمعي البصري، مدير قناة الحياة، بعد بث حوار مصور أمس السبت. مع النائب السابق نور الدين آيت حمودة، أجرته معه القناة ذاتها.
وتم استدعاء مدير قناة الحياة، بعدما خلفه الحوار المصور من ردود افعال وطنية حول ما جاء في هذا اللقاء من تجريح وتشكيك في رموز وطنية. منها الأمير عبد القادر والرئيس الراحل هواري بومدين.
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