سلطة الضبط تقرر تعليق بث حصتين رياضيتين بكل من قناة البلاد و دزاير توب

قررت سلطة الضبط السمعي البصري تعليق عددين متتاليين لكل من الحصة الرياضية “أحكي بالون” التي تبث على قناة “البلاد تيفي”، والحصة الرياضية “دزاير سبور” التي تبث عبر القناة الإلكترونية “دزاير توب”.

وجاء قرار سلطة الضبط، حسب بيان لها، إثر تسجيل بث خطابات تمس بكرامة الإنسان وتحرض على الكراهية والتمييز العنصري. إلى جانب رصد سقطات مهنية وتجاوزات خلال عرض الحصتين الرياضيتين المعنيتين.

وقد اعترف الممثل القانوني لقناة “البلاد تيفي” بالخطأ المرتكب، مؤكدًا أن ضيف حصة “أحكي بالون” استخدم ألفاظًا سيئة تمس كرامة مدرب اتحاد العاصمة.

بالمقابل، أقر الممثل القانوني لقناة “دزاير توب” الإلكترونية بالخطأ الذي وقع فيه محلل حصة “دزاير سبور”. والذي صدر عنه تعليق مسيء خلال تغطية إحدى الفعاليات الرياضية.

وفي هذا السياق، جددت سلطة الضبط السمعي البصري تأكيدها على ضرورة احترام قواعد المسؤولية المهنية في التغطيات الإعلامية، خاصة ما يتعلق بالمادة الرياضية التي ينبغي أن تكون فضاءً لترسيخ قيم المنافسة الشريفة. وتعزيز الروح الرياضية، ونبذ كل أشكال العنف والكراهية.

كما شددت سلطة الضبط على أهمية الابتعاد عن خطاب الإثارة لأغراض ربحية. داعية مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الالتزام بالأخلاقيات المهنية بما يليق بمكانة الرياضة ودورها في بناء جيل يؤمن بالقيم الإنسانية السامية.