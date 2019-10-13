سلطة الضبط للبريد توضح حول قطع خدمات الإنترنيت عن VFS Global

أوضحت سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية أن أي استعمال لشبكة إفتراضية خاصة VPN خارج الأطر التنظيمية يُعتبر خرقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

وعليه فإن مستعملها يكون مطالبا إلزاميا بالتصريح بها ومطابقتها للتدابير المعمول بها.

وقال لبيان لسلطة الظبط :”تبعا للمعلومات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول انقطاع خدمات الإنترنيت للمتعامل VFS Global فيما يخص تقديم خدمات منح التأشيرة من طرف القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر.

كما أن سلطة الضبط، وبحكم القوانين والتنظيمات التي تحكم الاتصالات الإلكترونية بالجزائر، تبقى في خدمة كافة المتعاملين لدراسة ملفاتهم فور استلامها وفق ما تقتضيه النصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.