سلطة تنظيم الإنتخابات: سيتم معاقبة “الأميار” الذين يعرقلون العملية الإنتخابية

قال عضو السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بوقرة إسماعيل، بإنه سيتم معاقبة بعض رؤساء البلديات الذين قاموا بعرقلة العملية الإنتخابية.

وأكد ذات المتحدث، للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتبليغ عن المعنيين للنيابة العامة، لتحريك شكوى جزائية ضدهم.

وتابع بوقرة اسماعيل: “سيتم إتخاذ هذه الإجراءات ضد رؤساء البلديات، الذين تدخلوا في صلاحيات لا تعنيهم، ورفضوا توقيع بعض استمارات الترشح”.

وأوضح عضو هيئة الإنتخابات، إن قانون السلطة المستقلة للإنتخابات، وضع القواعد الجزائية من خلال المادة 50 لمعاقبة المخالفين.

ويشمل هذا القانون، رؤساء البلديات الذين قاموا بنشر تصريحات غير مقبولة لعرقلة الإنتخابات، مبرزا أن “الأميار” غير معنيين بالعملية الإنتخابية.

وأضاف ذات المصدر، بإنه وحسب مواقع التواصل الإجتماعي، فقد قام بعض رؤساء البلديات بإعداد قوائم المندوبين والمنسقين وتنصيب الهيئات.

وما قام به هؤلاء الأميار، هو عمل غير قانوني-يضيف ذات المصدر-كون العملية الإنتخابية هي من صلاحيات السلطة المستقلة للإنتخابات وفقط.