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سلطة ضبط البريد تخصص ترددات لمتعاملي الهاتف النقال لتعزيز قدرات شبكات 3G و4G

الوطني
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سلطة ضبط البريد تخصص ترددات لمتعاملي الهاتف النقال لتعزيز قدرات شبكات 3G و4G
بقلم النهار أونلاين

 خصصت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية ترددات لمتعاملي الهاتف النقال الثلاث، قصد تمكينهم من زيادة قدرات شبكات الجيل الثالث والرابع.

وأفاد بيان للسلطة، اليوم الأربعاء، أنه وفي “إطار تحسين جودة خدمات شبكات الهاتف النقال، قامت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية بتخصيص ترددات لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة، موبيليس، جيزي وأوريدو، وهذا في النطاق 71-76/ 71-86 جيغاهرتز”.

وأشار ذات البيان عن تخصيص قدرات الشبكات ذات التدفق العالي والعالي جدا للمتعاملين الثلاث لتقنية الجيل الثالث والجيل الرابع.

كما أوضح بيان السلطة “أنها ستواصل جهودها في مجال التخطيط و منح الترددات، و هذا في اطار تحسين جودة الخدمات التي تشكل احدى محاور مخططها الاستراتيجي +انجاز 20-22”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=769059

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