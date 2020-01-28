سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية تحين دفاتر شروط استغلال شبكات الإتصال والراديو

أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية عن تحيين دفاتر الشروط التي سيتم الإعتماد عليها للراغبين في استغلال شبكة الراديو والإتصالات الإلكترونية.

وحسب القرار الصادر عن سلطة الضبط بتاريخ 11 ديسمبر 2019، فإنه سيسمح بتحيين دفاتر الشروط لتصبح مطابقة للقوانين خاصة المادة 18/04 التي تضمنها القانون الصادر في 10 ماي 2018، وهو يحدد شروط استغلال شبكات الإتصالات الإلكترونية.

وأكد البيان أن الشروط المنصوص عليها في قانون 15/320 الصادر في 2015، لا تتيح امكانية استغلال شبكة الراديو.

وفي هذا السياق، أكدت سلطة ضبط مواصلات البريد والإتصالات الإلكترونية، أن قرار تحيين دفاتر الشروط ستخدل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس السلطة وصدورها في الجريدة الرسمية.