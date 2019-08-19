طالبت، سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، من متعامل الهاتف النّقال “أوريدو” تقديم تفسيرات بشأن الاختلالات المسجلة أمس في شبكتها.

وأوضحت سلطة الضبط، في بيان لها اليوم الإثنين، بأنّها طلبت من المتعامل أوريدو تقديم جميع التفسيرات والعناصر التقنية المرتبطة بهذا الحادث.

كما ذكّرت سلطة الضبط المتعامل “أوريدو” بالتزاماته المنصوص عليها في دفتر الشروط، لا سيّما فيما يتعلق باستمرارية الخدمة وجودتها وتوفرها.

كما تمت مطالبة “أوريدو” باتخاذ جميع التدابير التقنية أو غيرها لضمان الأداء المنتظم والدائم لمنشآت شبكته والحفاظ على حقوق مشتركيه.

للإشارة، شهدت أمس الأحد، اختلالات وتذبذب شديد مسّ شبكات نظام “جي.آس.آم”، والجيل الثالث، والجيل الرابع للمتعامل “أوريدو”.

وأدّى الخلل إلى انقطاع خدمات الصوت والإنترنت، ما تسبّب في إزعاج واستياء كبير وسط زبائن “أوريدو”.