سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية: شريحة SIM / USIM موجهة للإستخدام الشخصي والحصري من قبل مالكها

ذكرت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، مشتركي الهاتف النقال شروط استعمال شريحة SIM / USIM لضمان حماية المالكين القانونيين لها من كل إستخدام من شأنه أن يلحق ضررا بهم.

وذكرت السلطة في بيان لها، أن “شريحة SIM / USIM موجهة للإستخدام الشخصي والحصري من قبل مالكها ، وانه يمنع كل تنازل عن شريحة SIM / USIM، خارج الوكالات ونقاط البيع التابعة لمتعاملي الهاتف النقال.

وأضافت السلطة، أنه في حالة وفاة المالك القانوني لشريحة SIM / USIM، يتوجب على ذوي الحقوق التقرب من الوكالة التجارية أو نقطة البيع التابعة للمتعامل المعني لفسخ عقد الاشتراك، وفي حالة ضياع أو سرقة شريحة SIM/USIM، يتوجب على مالكها أن يتقرب فورا من مصلحة الزبائن التابعة للمتعامل المعني قصد توقيف الشريحة، والتقدم إلى المصالح المختصة للأمن الوطني والدرك الوطني حسب الحالة، لتقديم تصريح بخصوص ذلك.