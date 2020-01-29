سلطة ضبط البريد والمواصلات الإلكترونية توضح سبب انقطاع خدمات “ICOSNET”

قدمت سلطة ضبط البريد والمواصلات الإلكترونية، اليوم الأربعاء، توضيحات حول معلومات انقطاع بعض خدمات الاتصالات الإلكترونية التي يوفرها المتعامل “إيكوزنات”.

وأشارت السلطة، إلى أنها عمدت لمطابقة طلبات تجديد التراخيص لتوفير النفاذ،إلى الإنترنت المقدمة من مختلف المتعاملين مع الأحكام التنظيمية الجديدة.

وأوضحت الهيئة، أنها قامت بتعديل دفتر الشروط المنظم لنشاط توفير خدمة النفاذ للإنترنت في سنة 2017.

وتم “توقيع دفتر الشروط المعدل من طرف المتعاملين الموفرين لخدمة الانترنت من بينهم المتعامل إيكوزنات ICOSNET” .

وهذا بهدف “الامتثال للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يتعلق باستخدام الروابط اللاسلكية الكهربائية”.

واشترطت “تجديد التراخيص بتحويل الروابط الراديوية إلى وصلات سلكية طبقا لدفتر الشروط المذكور أعلاه”.

وفي هذا السياق “تمت دعوة المتعامل الذي يحمل ترخيص توفير خدمة النفاذ للإنترنت FAI للامتثال للأحكام السارية ومنحه أجل ثلاثة أشهر ابتداء من 29 أكتوبر 2019”.

كما تمت دعوته أيضا في إطار ضمان استمرارية الخدمة إلى “إبلاغ زبائنه بهذه الوضعية الجديدة والتقرب من مصالح المتعامل المؤهل قانونا لتوفير هذا النوع من الاتصال بالإنترنت”.