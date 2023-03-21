سلطة ضبط السمعي البصري تؤكد على ضرورة إحترام خصوصيات الشهر الفضيل

أشارت سلطة ضبط السمعي البصري، بمناسبة حلول شهر رمضان إلى كل النشطاء في القطاع. بضرورة ضبط برامجهم مع احترام خصوصيات الشهر الفضيل. وعدم الإنزلاق وراء الربح المادي.

وذكرت السلطة في بيانها أنه على جميع نشطاء القطاع السمعي البصري ضرورة ضبط برامجهم. مع احترام خصوصيات هذا الشهر الفضيل. والإلتزام بقواعد آدابها وأخلاقياتها وعدم الإنزلاق وراء الربح المادي ونسبة المشاهدة وتفادي الإثارة ومظاهر العنف بكل أشكاله وأنواعه وأيضا احترام المرجعية الدينية الوطنية.

كما دعت سلطة ضبط السمعي البصري إلى ضرورة حماية الأطفال وتقديم خدمة إعلامية ترقى إلى تطلعات العائلة الجزائرية. كما هنأت سلطة ضبط السمعي البصري بالمناسبة كل الشعب الجزائري وسائر عمال وموظفي القطاع متمنية لهم رمضان مبارك.