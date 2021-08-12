سلطة ضبط السمعي البصري تثني على مجهودات وسائل الإعلام في تغطيتها لحرائق الغابات

أثنت سلطة ضبط السمعي البصري على المجهودات المبذولة من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية من خلال مرافقتها للهبة التضامنية الشعبية. وكذا تناولها للمواضيع ذات الصلة بالحرائق فضلا عن التغطية الإعلامية المستمرة للأحداث.

حسبما أفاد به بيان للسلطة، فإنه على إثر الحرائق الإجرامية التي شهدتها الكثير من جهات الوطن، فإن سلطة ضبط السمعي البصري تثني على المجهودات التي تبذلها وسائل الإعلام السمعية البصرية من خلال مرافقتها للهبة التضامنية الشعبية إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي وباقي الأسلاك الأمنية وأعوان الحماية المدنية. وكذا تناولها للمواضيع ذات الصلة بالحرائق، والتغطية الإعلامية المستمرة في نقل ما خلفته هذه الحرائق من أضرار وخسائر بشرية ومادية. مست عددا من مناطق بلدنا الغالي لاسيما ولاية تيزي وزو

وتابعت السلطة قائلة: “إن نقلكم لآلام عائلات الشهداء من المدنيين والعسكريين، والتي تنحني أمام أرواحهم بإجلال وخشوع. ستساعد في إبراز روح المواطنة والتضامن والإحساس بالانتماء، وتخفف من عظمة المصاب والابتلاء. مؤكدة أن سلطة ضبط السمعي البصري بكل منتسبي الإعلام السمعي البصري المواصلة في مرافقة الجهود التضامنية.