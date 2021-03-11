سلطة ضبط السمعي البصري تحذر وسائل الإعلام الإلكترونية من الترويج لأخبار مغلوطة

كشفت سلطة ضبط السمعي البصري، أن الإساءة لمؤسسات الدولة واستفزاز مشاعر المواطنين يعرض وسائل الإعلام الإلكترونية إلى عقوبات.

وحذّرت سلطة الضبط في بيان لها، أمس الأربعاء، القائمين على محتوى الإعلام الإلكتروني من الترويج للأخبار المغلوطة.

وقالت سلطة الضبط أنها سجلت في بعض المواقع الإلكترونية عدة مغالطات وأخبار كاذبة ومضللة للرأي العام.

كما أنها لاحظت أنه رغم تكذيبات الجهات الرسمية المقصودة إلا أن هذه المواقع تصر على الترويج لهذه الأخبار المغلوطة.

وأوضحت سلطة الضبط، أنه على القائمين على محتوى الإعلام الإلكتروني، ومن واجب الصحفي السهر على التقيد بالضوابط المهنية.

وبعد أن ذكرت بأن مهامها وصلاحياتها “تمتد إلى النشاط السمعي البصري عبر الأنترنت”، أوضحت سلطة الضبط أن “أنشطة الإعلام المسموعة والمتلفزة عبر هذه الوسيلة تمارس في إطار أحكام القانون العضوي للإعلام، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-332 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت، ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني”،وقالت السلطة أنها “تلزم الصحفي السهر على الإحترام الكامل لآداب وأخلاقيات المهنة خلال ممارسته للنشاط الصحفي وذلك بإعداد خبر كامل وموضوعي، وينقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية وتصحيح كل خبر غير صحيح حسب ما تنص عليه المادة 92 من القانون 12-05 المتعلق بالإعلام”.