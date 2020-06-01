سلطة ضبط السمعي البصري تخفض عقوبة برنامج “إنصحوني” في قناة النهار

وافقت سلطة ضبط السمعي البصري، على تخفيض عقوبة برنامج إنصحوني في قناة النهار الذي ينشطه الشيخ شمس الدين.

وجاء في بيان سلطة الضبط، أن القرار جاء بعد دراسة طلب قناة النهار، بإعادة النظر في درجة العقوبة، وإيمانا منها بدورها في المرافقة والسهر على تطوير المشهد الاعلامي السمعي البصري، بما يضمن خدمة هادفة ومسؤولة.

وارتأت سلطة ضبط السمعي البصري، بأن تخفض درجة العقوبة ليصبح التوقيف توقيفا جزئيا.

وجاء في قرار السلطة “توقيف بث البرنامج لمدة 12 يوما ابتداء من تاريخ توقيف بثه يوم الجمعة 29 رمضان الموافق 22 ماي، ليسمح بإعادة بث ابرنامج من تاريخ انتهاء مدة هذه العقوبة، بعدما قدمت القناة اعتذاراتها للوزارة، ومن خلالها للجنة الفتوى والتزامها بقرارت سلطة ضبط السمعي البصري”.