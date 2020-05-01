سلطة ضبط السمعي البصري تدعو لتسهيل استفادة الأشخاص ذوي العاهات الخاصة من البرامج السمعية البصرية الملائمة

دعت سلطة ضبط السمعي البصري إلى ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها القانونية والتنظيمية.

وأكدت السلطة أنها عازمة على ترقية المشهد الإعلامي السمعي البصري وضبطه طبقا لأخلاقيات المهنة، مضيفة أنه قد يصل الإجراء إلى سحب رخصة ممارسة نشاط السمعي البصري الممنوحة من طرف وزارة الاتصال إلى قنوات تلفزيونية تخضع لقوانين أجنبية.

وجاء في بيان مشترك لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري، ووزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، قالت السلطة أنه على القنوات التلفزيونيةالالتزام والتقيد التام بالتنبيهات والتوصيات التي أصدرتها السلطة.

وأضاف البيان، أن السلطة ثمنت المجهودات التي بذلتها هذه القنوات في تغطيتها ومعالجتها الإعلامية لوباء كوفيد-19، غير أنه بالمقابل وقعت هناك تجاوزات مهنية وأخلاقية خلال بث بعض القنوات لبرامج مبتذلة خلال شهر رمضان، مما اضطرها لإصدار إنذارات لهذه القنوات للكف عن مثل هذه الانحرافات التي لا تخدم المشهد الإعلامي السمعي البصري في أداء أدواره الحقيقية والمساهمة في تنمية الإبداع الفكري والفني في ظل احترام مقومات ومبادئ المجتمع والالتزام بالقيم الدينية والوطنية.

كما دعت السلطة القنوات التلفزيونية إلى الابتعاد، من خلال شبكتها البرامجية الرمضانية، عن جميع مظاهر العنف وتهديد الصحة النفسية وضرورة احترام مبادئ المهنة والرقي بالذوق العام”، داعية إلى “اتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل استفادة الأشخاص ذوي العاهات الخاصة من البرامج السمعية البصرية الملائمة”.