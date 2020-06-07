سلطة ضبط السمعي-البصري تدعو لتوفير الضمانات اللازمة أثناء تغطية الأوضاع الصحية

جددت سلطة ضبط السمعي-البصري تأكيدها على ضرورة تنوير الرأي العام بالمعلومات الصحيحة، وتوفير الضمانات اللازمة أثناء تغطية ومعالجة الاوضاع الصحية.

وأكدت في بيان لها، اليوم الأحد، عن استعدادها لمرافقة نشاط السمعي-البصري في مسايرة التطور القانوني والتكنولوجي.

وعبرت سلطة ضبط السمعي-البصري، عن ارتياحها لما تقوم به وسائل الإعلام السمعي البصري، في مجال التوعية والتحسيس، لضمان السير الحسن لإجراءات الحجر الصحي.

وسجلت سلطة ضبط السمعي البصري، بعض التجاوزات والخروقات، التي اقترفتها بعض القنوات التلفزيونية.

وتحدث السلطة عن القناة الخاصة الباهية تي في، التي قامت ببث حفل ساهر دون ترخيص بقاعة الحفلات بفندق الزينيت بوهران، في ثاني أيام عيد الفطر.

واعتبرت السلطة ان ذات القناة قد خالفت إجراءات التباعد الاجتماعي، كما انها لم تراعي في هذه التغطية الظروف التي تعيشها البلاد، جراء وباء كورونا، مما خلف استياء شعبيا كبيرا.

وأوضح بيان السلطة أنهم قاموا باستدعاء مديرة هذه القناة إلى مقرها، اين قدم لها انذارا شفويا.

كما تم التأكيد لها بضرورة الالتزام التام بإجراءات الحجر الصحي، وبالتوصيات التي كانت قد اصدرتها سلطة ضبط السمعي-البصري في هذا الإطار.

وأشارت السلطة انها قد سحبت عقوبة مالية كانت ستفرضها على القناة، بعد ان اقترحت مديرة القناة تقديم شيك بقيمة مالية تضامنية بصالح الصندوق الخاص بمحاربة فيروس كوفيد-19 مقدر بقيمة واحد مليون دينار، وهو مبلغ أعلى من قيمة العقوبة الذي كانت ستفرضه سلطة ضبط السمعي-البصري على القناة.

وأضافت ان مسؤولة القناة قد التزمت بفسخ العقد الذي كان يربطها بمنتج هذا البرنامج الذي لم يحترم شروط هذا العقد، وكذا احترامها وتقيدها التام بالقانون واخلاقيات المهنة.