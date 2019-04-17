سلطة ضبط السمعي البصري تدعو للابتعاد عن الخلط !

دعت سلطة ضبط السمعي البصري،الأربعاء،وسائل الإعلام السمعية البصرية،للإلتزام بأخلاقيات المهنة ذات صلة بالضوابط القانونية.

وأوضحت،سلطة ضبط السمعي البصري،أنه يحقق حق المواطن،بإعلام موضوعي ومحايد بعيدا عن الخلط بين تقديم المعلومة والتعليق عليها.

وذكّرت”بضرورة الحرص الصارم على تقديم خدمة إعلامية عمومية بشفافية والإمتناع عن تقديم كل ما يستهدف صراحة خدمة مصالح فئوية”.

تابعا”مهما كانت طبيعتها والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص وسمعتها،ومقومات الشعب ورموز الجمهورية”.

وشدّدت على ضرورة مساهمتها بإثراء ثقافة المواطنة،بما يعزز تماسك المجتمع وينبذ العنف “اليوم وأكثر من أي وقت مضى”.

ودعت المؤسسات العمومية،وسائر الجمعيات ذات الطابع السياسي،والاجتماعي،لضرورة السهر على صدق المعلومة التي تقدمها،وتجنب كل أشكال التلاعب.

البيان الكامل لسلطة الضبط السمعي البصري.

وأفاد بيان أصدرته السلطة بأنه”بناء على مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري في السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري”.

“والمكرسة في القانون وبالتنظيم ساري المفعول والمستمدة مرجعيتها من الدستور،ونظرا للوضع الحالي”.

تذكّر السلطة”بالالتزام بأخلاقيات المهنة ذات الصلة وبالضوابط القانونية،بما يحقق حق المواطن في إعلام موضوعي ومحايد وكامل”.

“بعيدا عن الخلط بين تقديم المعلومة والتعليق عليها عند نقل الوقائع والأحداث وبث الصور وإدارة الحوارات والمقابلات”.

“وضرورة الحرص الصارم على تقديم خدمة إعلامية عمومية بكل شفافية”.

“وعلى الامتناع عن تقديم كل ما يستهدف صراحة أو ضمنا خدمة مصالح فئوية مهما كانت طبيعتها”.

“وكذلك المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وسمعتها ومقومات الشعب ورموز الجمهورية”.

“اليوم وأكثر من أي وقت مضى” يجب المساهمة في زرع ثقافة المواطنة وإثرائها دوما بما يعزز تماسك المجتمع”.

“والتعاون البناء بين جميع مكوناته وينبذ العنف والفرقة ويشجع باستمرار الحوار الديمقراطي وتقبل الاختلاف واحترام الراي الاخر.”

وتضمن بيان السلطة أيضا دعوة المؤسسات العمومية وسائر الجمعيات ذات الطابع السياسي،والاجتماعي والتي تشكل المصدر الرئيسي للأحداث اليومية.

“إلى ضرورة السهر على صدق المعلومة والوقائع التي تقدمها وتجنب كل أشكال التلاعب”.

وعبّرت السلطة،عن تمام اقتناعها أن المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية،ستعرف كيف ترتقي بالخدمة الإعلامية”.

“إلى مستوى ما تستوجبه الساحة الوطنية بهذه المرحلة بالذات،مع ضرورة الحفاظ على استقرار،وتماسك وتكافل المجتمع تعزيزيا للحمته،وحماية للدولة الوطنية”.