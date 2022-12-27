سلطة ضبط السمعي البصري تدعو للتقيد بتعليمة الحملات الإشهارية حول المكملات الغذائية

دعت سلطة ضبط السمعي البصري, في بيان لها اليوم الثلاثاء، الإذاعات والقنوات التلفزيونية. إلى ضرورة التقيد بالتعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بالحملات الإشهارية حول المكملات الغذائية.

وأكدت سلطة الضبط على “ضرورة التقيد بالتعليمة الوزارية المشتركة الصادرة 2022/08/04. المحددة لكيفيات مراقبة مطابقة المكونات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. وذلك في جميع ما يبث من حملات إشهارية لأي منتوج ذي صلة بالمكملات الغذائية.

وذكرت بمضمون هذه التعليمة التي تنص على “التوقف عن وصف المكملات الغذائية بادعاءات علاجية ووقائية للأمراض البشرية. أو ادعاءات صحية غير مبررة”, وكذا “التأكد من وجود وصحة الرمز العمودي (كود بار) على رزم المكملات الغذائية”.

وأنهت سلطة ضبط السمعي البصري إلى علم جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية. بوجوب تقديم رخصة تصنيف منتج المكمل الغذائي الممنوحة من طرف وزارة الصحة قبل أي عملية إشهارية.

كما شددت على ضرورة الامتناع التام عن استغلال الأطفال كنوع من أساليب الدعاية. وأنه سيتم “اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال اخطارها بأي خروقات لهذه الأحكام.

وأكدت سلطة الضبط أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى “حماية المستهلك وسلامته والحفاظ على الصحة العمومية. مشيرة إلى تنامي الحملات المضللة والتي دفعت الهيئة إلى إصدار بيان في 2020/07/08. للحد من هذه الظاهرة وضبط آليات الترويج الإعلامي لهذه المواد. علاوة عن مطالبتها بضرورة التنسيق بين مختلف المصالح ذات الصلة بموضوع منتجات المكملات الغذائية, بما فيها الوكالة الوطنية للأمن الصحي”.