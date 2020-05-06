سلطة ضبط السمعي البصري تستدعي ممثلي 3 قنوات تلفزيونية لأجل هذه البرامج

استدعت سلطة الضبط السمعي البصري، ممثلي 3 قنوات تلفزيونية، وهي “الشروق”، و”الهداف TV” و”الجزائرية وان”.

وحسب بيان لذات الهيئة، جاء الاستدعاء بعد شكاوى من مواطنين على المساس بالأعراف الاجتماعية والروحية والثقافية والضرر المعنوي الذي لحق بهم.

وجاء استدعاء ممثلي قناة “الجزائرية وان”، بسبب حلقة من برنامج “أحوال الناس” استعملت فيها كلمة “هجالة”، في وصف إحدى زوجات الرسول الكريم، وهي كلمة لها معنى غير اخلاقي في بعض جهات الوطن.

أين التزم، مسؤول القناة، بتقديم اعتذار القناة وانشاء لجنة داخلية لمراقبة كل البرامج.

وتم استدعاء ممثلي “الهداف TV”، بسبب بث كاميرا خفية وردت فيها عبارات تسيء لسكان الجلفة.

والتزم مسؤولو قناة “الهداف TV”، بتقديم اعتذار وعدم تكرار هذه الأخطاء غير المقصودة.

كما تم استدعاء ممثلي قناة “الشروق”، بسبب حصة “الليلة شو”، في ركنها الخاص بموضوع عادات وتقاليد المجتمع التارقي، والتي شكلت مصدرا لاحتجاجات واستنكار مواطني هذه المناطق من الوطن.

أين وعد ممثل قناة “الشروق”، بالاعتذار وبتصحيح ما ورد من أخطاء، حسب ذات البيان.

وعبر رئيس سلطة السمعي البصري، خلال هذه اللقاءات، عن نيته في تطوير قطاع السمعي البصري، بالتنسيق مع جميع الفاعلين في الساحة الاعلامية.

هذا وتلفت سلطة ضبط السمعي البصري، من خلال البيان، نظر باقي القنوات التلفزيونية، للإبتعاد عن كل ما يهدد الصحة النفسية، من مظاهر العنف واستعمال القوة في برامجها اليومية.

وتطالب سلطة ضبط السمعي البصري الجميع، بإحترام مبادئ وقواعد المهنة، يضيف البيان.