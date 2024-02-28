سلطة ضبط السمعي البصري تصدر بيانا هاما عشية انعقاد قمة الغاز

دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، مختلف وسائل الإعلام لمواكبة إنطلاق أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر من خلال ضمان تغطية إعلامية احترافية.

وحسب بيان أصدرته السلطة “تحتضن الجزائر بدءا من هذا الخميس أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تريد أن تكون من خلالها الجزائر محطة محورية وإستراتيجية بالنسبة للأمن الطاقوي العالمي ومساهما في استقرار الأسواق العالمية في هذا المجال من طرف دول أعضاء هذا المنتدى وهو ما يتطلب تغطية إعلامية احترافية في مستوى هذا الحدث.

وتناشد السلطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى ضرورة مواكبة هذا الحدث من خلال التتبع اليومي للأشغال وكذا التوصيات والقرارات التي ستنطبق عن أشغال هذه القمة. وذلك من خلال السهر على احترام القواعد والمعاير الإعلامية و أخلاقيات المهنة وأيضا ضمان حرية الاتصال والتعبير والحق في الإعلام.

واضاف اليان انه تم تسخير كل الوسائل لضمان تغطية جيدة لهذا القمة. كما تأكد السلطة أن كل التدابير التقنية قد تم توفيرها على مستوى مكان انعقاد القمة لضمان تغطية جيدة.

كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بث متواصل وتغطية احترافية احتراما للمشاهد والمستمع وتقديم خدمة عمومية تقتضي الديمومة في البث في مثل هذه المواعيد الهامة والبالغة بما يفرضه الواجب الوطني.