سلطة ضبط السمعي البصري تعزي عائلة الفريق أحمد ڨايد صالح

بعث رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ببرقية تعزية لعائلة الفقيد الفريق أحمد ڨايد الذي وافته المنية امس الثلاثاء عن عمر ناهز 79 سنة.

وعبر رئيس السلطة زوينة عبد الرزاق عن أن الجزائر فقدت رجل من أخلص رجالها أفنى حياته من اجل هذا الوطن العزيز.

كما أكد زوينة عبد الرزاق ان الفضل في إخراج البلاد من الأزمة السياسية تعود له حيث تمسك بقوة الحل الدستوري ولم يحيد عنه

وأشار رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ان الفريق ڨايد صالح كان السند الأمين والصادق للحراك ومرافقه أين حافظ على إستقرار البلاد ومؤسساتها.

وأكد زوينة عبد الرزاق في رسالة التعزية ان الفقيد حفظ دماء الجزائريين وأوفى بالعهد بإجراء اول إستحقاق رئاسي نزيه وشفاف .

وإختتم رئيس السلطة باسمى عبارات العزاء واصدق المواساة لعائلة الفقيد راجيا من الله ان يسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان .