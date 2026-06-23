سلطة ضبط السمعي البصري تعلق بث قناة الكترونية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم الثلاثاء، عن تعليق بث القناة الالكترونية “دزاير نيوز” لمدة 03 أيام، ابتداءً من اليوم الساعة منتصف الليل وكذا إلزامها بسحب محتوى من جميع المنصات الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وجاء قرار السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بتعليق بث القناة الالكترونية “دزاير نيوز”. بعد نشرها محتوى إعلامي تضمن اتهامات خطيرة لأعضاء من الفريق الوطني تشكك في وطنيتهم وإخلاصهم وتلقيهم رشاوى.

وأوضحت السلطة في بيان لها، أن القناة الإلكترونية “دزاير نيوز” بثت محتوى تضمن عبارات تحريضية صريحة. ضد أعضاء الفريق الوطني من شأنه المساس بكرامتهم وشرفهم وإذكاء حملات التشهير والتنمر الإلكتروني الموجهة إليهم.

مشيرة أن مثل هذه الاتهامات الخطيرة التي يجرّمها القانون وتتعارض مع أخلاقيات الممارسة الإعلامية. تشكل مساسًا بقرينة البراءة وبحقوق الأشخاص كما تكتسي خطورة مضاعفة بالنظر إلى توقيت نشرها.

هذا وجددت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، دعوتها إلى كافة القنوات ومقدمي خدمات. المحتوى السمعي البصري إلى التقيد الصارم بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة.

كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة في حال تسجيل أي تجاوزات مماثلة. بما يضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما ويحافظ على إعلام مسؤول يواكب تطلعات الجمهور ويخدم المصلحة الوطنية.

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