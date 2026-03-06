سلطة ضبط السمعي البصري تفرض عقوبات على هذه القناة

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات مالية على قناة “الشروق تي في” لعدم احترامها الوقت المخصص لبث الرسائل الإشهارية.

وحسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للسلطة، أنه “وفي إطار ممارسة صلاحياتها القانونية في مجال ضبط النشاط السمعي البصري. قامت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بتوجيه إعذار إلى القنوات التلفزيونية المعنية. قصد حملها على الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري. وذلك في أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ صدور قرار السلطة. طبقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “بعد فحص ما تم بثه عبر الشبكات البرامجية للقنوات التلفزيونية خلال مهلة الإعذار. سجلت السلطة شروع القنوات المعنية بالإعذار، عقب ذلك، في احترام الوقت المخصص لبث الرسائل الإشهارية، بما يتوافق مع الأحكام القانونية وبنود مقررات السلطة”.

بينما سجلت السلطة، من جهة أخرى، استمرار قناة +الشروق تي في+ في تجاوز الوقت المخصص لبث الرسائل الإشهارية. وتماديها في ذلك بشكل كبير، خلافا للأحكام المذكورة أعلاه. وعدم امتثالها لبنود الإعذار الموجه إليها”.

ونظرا لذلك، و”طبقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 23-20 المذكور أعلاه، قررت السلطة تغريم القناة المعنية بعقوبة مالية. لعدم امتثالها لأحكام المواد من 58 إلى 62 من المرسوم التنفيذي رقم 24-250. المحدد لأحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري”، مثلما أكده المصدر ذاته.

كما أنذرت السلطة القناة المعنية بأنه في حال استمرار عدم الامتثال لبنود الإعذار مستقبلا. يمكن للسلطة أن تأمر بالتعليق الكلي أو الجزئي للبرامج محل المخالفة. وذلك طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.