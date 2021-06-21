سلطة ضبط السمعي البصري تقرر وقف بث قناة الحياة

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سلطة ضبط السمعي البصري تقرر وقف بث قناة الحياة
بقلم عبد الرحمن سالمي

 قررت سلطة ضبط السمعي البصري  وقف بث قناة الحياة

وحسب منشور لقناة الحياة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك  فإن قرار وقف بث قناة الحياة سيبدأ من يوم 23 جوان الجاري

وطلبت سلطة الضبط  من وزارة الاتصال سحب اعتماد قناة الحياة،  وتجدر الإشارة إلى  أن سلطة ضبط السمعي البصري كانت قد أصدرت بيانا أول أمس  كشفت فيه عن استدعاء مدير قناة الحياة هابت حناشي.

وجاء هذا القرار بعد الحلقة الأاولى من الحوار الذي اجراه مدير القناة هابت حناشي مع النائب البرلماني السابق نورد الدين أيت حمودة وجاء فيه مساس بسمعة و الطعن في مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الامير عبد القادر .


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