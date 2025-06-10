سلطة ضبط السمعي البصري تمتعض من تغطيات إعلامية لامتحانات “البيام”

أعربت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء الانتهاك المتكرر للأحكام القانونية والتنظيمية عقب تغطييات إعلامية غير مسؤولة أثناء فترة اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وأوضحت السلطة ان الامر يتعلق باستجوابات مباشرة لتلاميذ قصر عقب خروجهم من مراكز الامتحانات.

كما حذرت سلطة الضبط بشدة من أي تغطية إعلامية قد تمس بحقوق الأطفال أو تعرضهم للتشهير والاستغلال. تحت غطاء التغطيات الميدانية في ظل التجاهل المستمر لبعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري للتشريعات الوطنية.

ودعت لاحترام المصلحة الفضلى للطفل وحظر كل أشكال التشهير والاستغلال الإعلامي للقُصّر. ويفرض الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الولي الشرعي قبل أي ظهور إعلامي للطفل. خاصة في المواضيع الحساسة أو التي قد تمس بكرامته وهويته وسلامته النفسية.

حيث حذرت السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري، بكل صرامة جميع متعهدي الاتصال السمعي البصري من مواصلة انتهاك حقوق الطفل. أثناء التغطيات الميدانية وتؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية

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