سلطة ضبط السمعي البصري تندد باستغلال بعض القنوات الإعلامية لكورونا في برنامج الكاميرا الخفية

أصدرت سلطة ضبط السمعي البصري بيانا تندد فيه بشدة استغلال بعض القنوات للوضع الصحي بالجزائر في برنامج الكاميرا الخفية.

كما دعت السلطة في بيان لها وسائل الإعلام المرئية إلى التقيد بما تنشره الجهارت الرسمية في نشر المعلومات حول كورونا.

وطالبت السلطة بتفادي بث ما من شأنه احباط ومس بمعنويات المواطنين واشاعة عدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ويستحسن بالاكتفاء ببث عن الجزء الذي يحتوي على معلومات لها قيمة اخبارية وتفادي نشر الخطابات التهويلية والترويعية.

الاعتماد على التشخيص الغرافيكي والخرائط اثناء بث معلومات حول الوباء.

وحذرت السلطة من التعاطي مع شبكات التواصل الاجتماعي وعدم اتخاذها مصدرا رسميا.