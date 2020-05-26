سلطة ضبط السمعي بصري تمنع “قناة الحياة” من إستغلال إسم برنامج الراحل “عبد القادر طالبي”

أعلنت سلطة ضبط السمعي البصري عن طلبها توضيحا من مدير قناة الحياة، بشأن قيامها ببث برنامج يحمل نفس عنوان برنامج آخر مسجل لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف.

وأوضحت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها أنها تلقت يوم 13 ماي الماضي، مراسلة من نجل المرحوم عبد القادر طالبي، صاحب البرنامج الشهير “الألغاز الخمسة”، يطلب فيها وقف بث برنامج يحمل نفس الإسم، ويتم بثه على قناة الحياة.

وأضاف البيان أن سلطة الضبط قام بعد ذلك، بتوجيه مراسلة لمدير قناة الحياة، تطالبه فيها بتقديم توضيحات حول بث برنامج يحمل نفس عنوان برنامج آخر مسجل لدى ديوان حقوق المؤلف.

وأعلن البيان أن إدارة قناة الحياة قررت بعد تدخل سلطة الضبط تغيير عنوان البرنامج.