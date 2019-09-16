سلطة ضبط السمعي والبصري : الإعلام القانوني كفيل بالمساهمة في ترسيخ دولة القانون

طلبت سلطة ضبط السمعي والبصري من وسائل الاتصال المسعي والبصري في نطاق الخدمة العمومية تخصيص خدمة للإعلام القانوني.

وأضاف بيان سلطة الضبط ان مفهوم دولة القانون في جملة ما يرتبط به بالمواطن الذي يعرف حقوقه وواجباته .

كما طالبت سلطة ضبط السمعية البصري وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتنظيم وتخصيص حصص متنوعة لها صلة.

وحرصت سلطة الضبط على مراعاة مستويات المثقفين المستمعين اوالمشاهدين عند إعداد أوبث هذه الحصص.

والهدف من خلال هذه الحصص توعية المواطن بحقوقه ووجباته الذي سيساهم حتما بحسه في محاربة الفساد بجميع مظاهرهن تنديدا وتبليغا.

وأشارة ذات السلطة إلى تنويع الحصص المخصصة لشرح وتبسيط فهم النصوص القانونية بإشراك المواطنين ورجال القانون والنواب.

وإختتم البيان أن سلطة ضبط واثقة ان الإعلام القانوني كفيل بالمساهمة في ترسيخ دولة القانون المرتكزة اساسا على وعي المواطن بحقوقه وواجباته.