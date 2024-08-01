سلطة عمان تقدم هبة لجامع الجزائر

قدمت وزارة الأوقاف العمانية لعمادة جامع الجزائر هبة متمثلة في مجموعة من الكتب القيمة ستوجه لإثراء مكتبة الجامع.

وكشفت عمادة جامع الجزائر اليوم في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك أن سلطة عمان قدمت هبة تمثّلت في 337 كتابا سيثري رصيد المكتبة، وتساهم في إيجاد التنوّع المعرفي، الذي يخدم البحث والباحثين.

وسلم هذه الهبة ممثّل السفارة العُمانية بالجزائر محمد الضامري الذي استقبله عميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني للتعبير له عن شكره للهبة المقدمة من قبل السلطنة.

وبمناسبة عبر محمد الضامري عن سعادته للجو الأخوي الذي يسود العلاقات بين البلدين وإعجابه بجامع الجزائر كصرح ديني وحضاري.

في حين ذكّر الدّكتور موسى إسماعيل، رئيس المجلس العلمي بجامع الجزائر، بجانب من الماضي التاريخي المشترك بين الجزائر وسلطنة عمان، والتعايش المذهبي وتجاوز الاختلاف، كسبيل منتهج في الجزائر، مؤكدا أن مثل هذه الهدايا ستثري مكتبة الجامع، التي تفتح أبوابها للباحثين من أجل إثراء البحث العلمي، والإنتاج الفكري والمعرفي، بما سيجعلها تضاهي أهم المكتبات في العالم.