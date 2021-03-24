سلطة مراقبة الانتخابات.. يمكن للمواطن الذي أُغْفِل تسجيله بالقائمة تقديم تظلم

أفادت، السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات المستقلة، أنه يمكن للمواطنين الذين أغفل تسجيلهم بالقائمة الانتخابية تقديم تظلم لرئيس اللجنة بالبلدية لمراجعة القوائم.

وأوضحت السلطة في بيان لها، أن يمكن تقدي اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل.

وأضاف البيان، أن هذه العمليات تتم خلال 5 أيام الوالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

للإشارةـ تختم فترة الاعتراضات يوم الأحد 28 مارس في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء.

وأبرز البيان ذاته، أن الأطراف المعنية يمكنها تسجي طعن أمام المحكمة المختصة إقليميا في ظرف خمسة أيام كاملة .

وفي حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض.