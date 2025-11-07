سلطنة عمان ترغب في توسيع الشراكة الصيدية مع الجزائر

قال وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني، سعود بن حمود الحبسي، أن بلاده ترغب في توسيع الشراكة الصيدية مع الجزائر.

وزار الحبسي، اليوم الجمعة، المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بولاية وهران. وذلك بمعية ميلود تريعة، المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية والصيد البحري.

وعرج الحبسي، على السفينة العلمية “بلقاسم قرين”، حيث التقى بطاقمها وخبرائها العلميين، واستمع إلى شروحات مفصلة حول مهامها.

وركّز الحبسي على تقديره للمستوى المتميز للتعاون القائم بين البلدين في قطاعي الصيد البحري وتربية المائيات.

وأكّد رغبة سلطنة عمان في توسيع آفاق الشراكة العلمية والتقنية مع الجزائر بما يخدم مصالح الجانبين.

وربط المسؤول العماني ما تقدّم، بالإسهام في تنمية الثروة السمكية المستدامة.

واستمع الحبسي إلى شروحات مفصلة حول حملات تقييم الثروة السمكية السطحية والقاعية على طول الساحل الجزائري.

وتأتي زيارة الحبسي على هامش مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات “سيبا 2025”.

ويستمر الصالون إلى غاية هذا الأحد، ويشكّل فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين الدول والمؤسسات الفاعلة.