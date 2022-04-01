سلطنة عمان تعلن أن الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك
أعلنت سلطنة عمان أن بعد غد الأحد 3 أفريل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك بعد عدم ثيوت رؤية هلال الشهر الفضيل.
كما أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، أن أول أيام الشهر الفضيل. بكل من ماليزيا واندونيسيا سيكون بعد غد الأحد 3 أفريل.
وغرد مركز الفلك الدولي على تويتر “أندونيسيا تعلن رسميا أنه بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء أندونيسا. عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك”.
كما أعلنت سلطنة بروناي رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 أفريل أول أيام شهر رمضان المبارك.
للتذكير، أعلمت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المواطنين، عن موعد ليلة الشك لرمضان الكريم.
وجاء في بيان للجنة، أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1443 ه/2022 م. سيكون يوم الجمعة 29 شعبان 1443 ه، الموافق لـ1 أفريل 2022 م.
وأضاف البيان، أنه وإحياء لهذه السنة المباركة، ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب. بدار الإمام سيدي عبد الرحمان الثعالبي، المحمدية بالجزائر العاصمة. وستبث عبر وسائل الإعلام.
وتابع البيان: “نسأل الله العلي القدير أن برفع الوباء والبلاء عن الجزائر وعن البشرية جمعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه”. كما تمنت اللجنة رمضانا كريما لكل الأمة الإسلامية.
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إمساكية شهر رمضان 2022 لولايات الجزائر
تستعد الدول العربية والإسلامية، لإستقبال شهر رمضان الكريم لسنة 1443 هجرية، الأسبوع المقبل.
ومع حلول الشهر المبارك، يبحث الجميع عن مواعيد الإفطار والإمساك.
وتجدون في الرابط التالي، إمساكية شهر رمضان الكريم 1443 هجرية الموافق لـ2022 ميلادي، بالجزائر وفي 58 ولاية.
ولتحميل الإمساكية ما عليكم سوى النقر على الرابط التالي:
هذه مواقيت العمل خلال الشهر المبارك
حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مواقيت العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
وحسب بيان للمديرية العامة للوظيف العمومي، فإن أوقات العمل ستكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
كما أن مواقيت العمل ستكون من الساعة السابعة صباحا الى الثانية زوالا في الولايات الجنوبلية على غرار أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار وأولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه سيتم الرجوع إلى مواقيت العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.