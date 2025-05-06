سلطنة عمان تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين أمريكا والحوثيين

أعلنت وزارة الخارجية في سلطنة عمان التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين في اليمن.

وأكدت الوزارة أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء بعد مناقشات واتصالات بهدف تحقيق خفض التصعيد.

ويقضي الاتفاق بأن لا يستهدف أيٌّ من الطرفين الآخر، كما يشمل السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب.

وجاء إعلان وزير الخارجية العُماني بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجمات الأمريكية على اليمن.

وقد أعلن ترامب ووزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق جاء بعد استسلام الحوثيين.

في حين نفى الحوثيون رواية الاستسلام وأكدوا تمسكهم بإسناد غزة وعدم التوقف عن استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة.