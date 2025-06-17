ستكون سلطنة عمان ضيف شرف الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي، التي ستنطلق الاثنين المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وستشهد هذه الطبعة، التي تحمل شعار “من أجل تعاون مشترك ومستدام”. بإشراف من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. مشاركة مؤسسات وطنية وأجنبية تنشط في قطاعات استراتيجية. على غرار الصناعات الغذائية. الصناعات الكهربائية والكهرومنزلية, الصناعات الميكانيكية، الحديد والصلب، الصناعات التحويلية. البناء والأشغال العمومية, والخدمات. الى جانب تخصيص فضاء للبيع المباشر.

وجاء اختيار سلطنة عمان كضيف شرف -وفقا للمصدر ذاته- في ظل “الديناميكية التي تعرفها العلاقات الجزائرية-العمانية. خاصة بعد الزيارات المتبادلة الأخيرة بين مسؤولي البلدين، والتي توجت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متنوعة”.

ويعد معرض الجزائر الدولي -يضيف البيان- من أبرز التظاهرات الاقتصادية الدولية، حيث يبرز تطور الاقتصاد الوطني والقدرات الانتاجية. كما يسهم في تعزيز التبادلات التجارية والمهنية من خلال توفير بيئة مشجعة على الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الندوات حول الصناعة، الاستثمار المنتج، الاستثمار السياحي وغيرها من المواضيع ذات الصلة. إلى جانب تنظيم منتدى استثماري يوم 24 يونيو بفندق ماريوت (العاصمة) يتناول جلسات متخصصة في قطاعات اللوجستيك. الصناعات التحويلية والتخطيط العمراني ضمن البرنامج الاقتصادي المرافق للوفد العماني.

وتمتد فعاليات المعرض من 23 إلى 28 جوان وتفتح أبوابه أمام الجمهور يوميا من 11 سا إلى 18 سا.