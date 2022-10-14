سلطنة عمان ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية لوثيقة “إعلان الجزائر”

رحبت سلطنة عمان بتوقيعَ الفصائل الفلسطينية لوثيقة “إعلان الجزائر” المنبثقة عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. التي جرت في الجزائر برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ونشرت وزارة الخارجية لسلطنة عمان عبر حسابها على التويتر بيانا ترحب بتوقيعَ الفصائل الفلسطينية لوثيقة “إعلان الجزائر”.

وجاء في البيان أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب سلطنة عُمان بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر ، ودعمها الكامل لكافة الخطوات الرامية لتحقيق الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.