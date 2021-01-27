سلفستر ستالون يعرض قصره للبيع بسعر 130 مليون دولار

عرض الممثل الأميركي الشهير سيلفستر ستالون قصره للبيع بـسعر 130 مليون دولار امريكي.

وحسب صحيفة “ذا الصن” البريطانية فإن القصر مكون من 8 غرف نوم و12 حماما يقع في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا للبيع.

وتبلغ مساحة القصر الضخم الواقع في بيفرلي هيلز نحو ألفي متر مربع.

وحسب ذات صحيفة “صن” البريطانية،يطلب ستالون 130 مليون دولار مقابل بيع بيته الفاخر.

وسيتوجه أسطورة أفلام الحركة من الساحل الغربي إلى بالم بيتش في ولاية فلوريدا، مع زوجته جينيفر فلافين.

ويضم قصر ستالون (74 عاما) مكتبة كبيرة، بالإضافة إلى أعمال تذكارية عدة، لا سيما تلك المتعلقة بفيلمه الأكثر شهرة “روكي”.

كما يتزين المنزل بتمثال صخري يداه مرفوعتان في الهواء، ويجلس في الواقع أمام نافذة مقوسة.

أما في الخارج تجد ملعبا للغولف ومسبحا وإطلالات على الأخاديد والمدينة.

كما يضم القصر دار ضيافة منفصلة من طابقين لعائلة ستالون وأصدقائه.

وقد اشترى ستالون المنزل في تسعينيات القرن الماضي.

وكشفت مصادر أن ستالون وزوجته جنيفر قد يتجهان إلى بالم بيتش، حيث اشتريا في عام 2020 عقارا بالواجهة البحرية.