«سلفيات» لبناء أو اقتناء مساكن لـ 28 ألف موظف في البريد

فيما يستفيد كل من فاز بقرعة العمرة من 10 ملايين سنتيم

القروض تمنحها لهم مجالس المشاركة بموجب ملف خاص.. بشروط

اقتطاعات شهرية من رواتب المستفيدين تصل إلى مليون سنتيم

المستفيدون من قروض تصل 20 مليونا يتم اقتطاع 5 آلاف دينار من رواتبهم

أصبح بإمكان عمال البريد الاستفادة من قروض تتجاوز 20 مليون سنتيم تقدمها لهم مجالس المشاركة، وفقا للملفات التي يقدمها العمال من أجل الحصول على هذه السلفيات.

وجاء إطلاق عملية الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال البريد، بعد تجميد دام لعدة سنوات.

بسبب التجاوزات التي تم تسجيلها سابقا من قبل القائمين على الخدمات الاجتماعية، كما تم عملية استقبال الملفات على مستوى لجان مجالس المشاركة الولائية.

وفقا لما ينص عليه القانون، الذي يسير عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.

وأعلنت لجنة المشاركة لبريد الجزائر عن الشروع في استقبال ملفات الاستفادة من السلفيات، حيث يتم إيداعها على مستوى لجنة خاصة بمعالجة الملفات.

وتتكون هذه القروض من قروض خاصة ببناء مسكن، سلفة خاصة بشراء مسكن، سلفة خاصة بالزواج وسلفة استثنائية.

وتم تحديد قيمة السلفة التي أعلنت عنها اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية أكثر من 20 مليون سنتيم، حسب الملف الذي يقدمه كل عام، كما يكون بإمكان عمال عقود CTA من الاستفادة من جميع مزايا الخدمات الاجتماعية بما فيها «السلفيات».

وحسب لجان المشاركة، فقد تم تحديد القروض التي تمنح لموظفي بريد الجزائر، بين قروض لا تتجاوز 20 مليون سنتيم وأخرى تتجاوز 20 مليون سنتيم.

حسب طبيعة الملف المقدم من قبل الموظف. إلى ذلك، فيما يتعلق بالاقتطاعات، يتم اقتطاع مبلغ 5 آلاف دينار شهريا من راتب الموظف.

الذي يتحصل على قرض لا يتجاوز 20 مليون سنتيم، وخصم مبلغ مليون سنتيم من راتب كل موظف تحصل على قرض يتجاوز 20 مليون سنتيم.

فيما يستفيد كل عامل فاز بقرعة العمرة من قرض بقيمة 10 ملايين سنتيم.

وفيما تعلق بالملف الذي يتم تقديمه من قبل موظفي بريد الجزائر للاستفادة من خدمة «القرض».

فقد اشترط تقديم استمارة يقدمها صاحب الملف وشهادة عمل حديثة ونسخة من مقرر التثبيت وكشف الراتب لآخر شهر.

وتصريح شرفي بعدم وجود دين تجاه لجنة الخدمات الاجتماعية، وفي حال قبول الملف، تقدم وثائق إضافية أخرى من قبل صاحب القرض.