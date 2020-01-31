سلمان خان يفقد أعصابه مع أحد المعجبين

فقد نجم السينما الهندية، سلمان خان، أعصابه، في مطار غوا الهند، عندما انتزع هاتف أحد المعجبين الذي كان يحاول التقاط صورة سيلفي معه دون موافقته.

وقد ظهر فيديو الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشر بسرعة البرق، بصفحة “إنستغرام”، حيث يظهر مسؤولا من هيئة مطار الهند وهو يسير أمام سلمان خان بالقرب من بوابة المغادرة.

ولكن ما لبث أن ارتسمت ملامح الغضب على وجه خان، ليقفز عاليًا ويخطف الهاتف من يد الموظف.

كما أوضح المقطع أيضًا أحد أفراد حراسته الخاصة، وهو يقوم بدفع المجني عليه صاحب الهاتف الذي اختطفه النجم بعيدًا، بينما كان يحاول السير نحو الممثل لاستعادة هاتفه، ويمشي باتجاه سيارة تنتظره.

وحث عدد من الاتحادات الطلابية في الهند (NSUI)، رئيس وزراء ولاية غوا برامود ساوانت، على حظر خان من دخول المدينة إذا لم يعتذر علانية.

كما انتقد مسؤولون رفيعو المستوى بالولاية الهندية تصرف سلمان وسلوكه المؤسف، وطالبوا باعتذار غير مشروط.